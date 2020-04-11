За сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 18 человек, в том числе - трое медработников

“За прошедшие сутки выписаны 18 человек, в том числе — три медработники, которые заболели ранее коронавирусной болезнью. Есть сообщении о четырех летальных случаях. Если мы посмотрим в целом с начала эпидемии на территории Украины, то у нас уже выздоровели 79 человек, в том числе — 8 детей. Умерло всего с начала эпидемии 73 человека”, — сказал Ляшко.

Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составила 2511 человек.