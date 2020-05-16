За добу в Україні здійснили понад 8,9 тис. ПЛР-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. За минулу добу в Україні здійснили 8960 досліджень методом ПЛР-тестування, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві – 153. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За попередню добу здійснено 8960 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Київській (49), Чернівецькій областях (47) та у місті Київ (153)", - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за останню добу захворіли 528 осіб, що більше, ніж добою раніше. Загалом зареєстрували 497 летальних випадків.