За сутки в Украине совершили более 8,9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

"За минувшие сутки совершено 8960 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киевской (49), Черновицкой областях (47) и в городе Киев (153)", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки заболели 528 человек, что больше, чем сутками ранее. В общем зарегистрировали 497 летальных случаев.