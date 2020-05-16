За сутки в Украине совершили более 8,9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине совершили 8960 исследований методом ПЦР-тестирования, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 153. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки совершено 8960 исследований методом ПЦР. Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киевской (49), Черновицкой областях (47) и в городе Киев (153)", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине уже зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки заболели 528 человек, что больше, чем сутками ранее. В общем зарегистрировали 497 летальных случаев.