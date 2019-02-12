За добу в Україні сталося понад 660 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. За минулу добу, 11 лютого, на дорогах України сталося 662 дорожньо-транспортні пригоди, загинули чотири людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистику Національної поліції.
"За минулу добу сталось 662 ДТП, в яких загинуло 4 та 44 постраждалих", - повідомили у поліції.
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За керування у стані сп'яніння (ст.130) було складено 477 протоколів, додали правоохоронці.
Нагадаємо, протягом минулого року і у січні 2019 року з вини поліцейських патрульної поліції сталось 144 дорожньо-транспортних пригод.