За сутки в Украине произошло более 660 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 11 февраля, на дорогах Украины произошло 662 дорожно-транспортных происшествия, погибли четыре человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистику Национальной полиции.
"За прошедшие сутки произошло 662 ДТП, в которых погибли 4 и 44 пострадавших", - сообщили в полиции.
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За управление в состоянии опьянения (ст.130) было составлено 477 протоколов, добавили правоохранители.
Напомним, в течение прошлого года и в январе 2019 года по вине полицейских патрульной полиции произошло 144 дорожно-транспортных происшествий.