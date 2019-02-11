Австрія - чемпіон Європи з фатальних дорожньо-транспортних пригод
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Австрія займає останнє місце у рейтингу Євросоюзу з фатальних ДТП - про це свідчать дані офіційної статистики блоку, повідомляє УНН з посиланням на Kurier.
За статистикою, найкращі з точки зору безпеки на дорозі - Данія, Кіпр та Фінляндія. Найгірші - Австрія, Німеччина та Бельгія.
Для міністра транспорту Австрії Норберта Гофера така статистика виявилась несподіваною - на його переконання, країна має бути "десь всередині" списку.
Експерти вважають, що Австрія є транзитною країною, у якій перетинаються дороги з усіх напрямків, тож щільність потоку автотранспорту вища, ніж в інших регіонах Європи, а отже існує більший ризик ДТП.
"Резюмуючи, я не бачу ніяких вказівок на те, що австрійці гірші у водінні машин", - зазначив експерт з дорожнього руху Грегор Бартль.
Загальний коефіціент смертей внаслідок ДТП на 100 тис. населення в Австрії складає 5,2, в той час як в середьному по Європі цей показник дорівнює 9. Для порівняння, в Африці він становить 27.
Раніше УНН повідомляв, що в італійській провінції Агрідженто внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув громадянин України.
До цього українець загинув у ДТП в Чехії.