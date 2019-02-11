Австрия - чемпион Европы по фатальным ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Австрия занимает последнее место в рейтинге Евросоюза по фатальным ДТП - об этом свидетельствуют данные официальной статистики блока, сообщает УНН со ссылкой на Kurier.
По статистике, наилучшие с точки зрения безопасности на дороге - Дания, Кипр и Финляндия. Наихудшие - Австрия, Германия и Бельгия.
Для министра транспорта Австрии Норберта Гофера такая статистика оказалась неожиданной - по его убеждению, страна должна быть "где-то в середине" списка.
Эксперты считают, что Австрия является транзитной страной, в которой пересекаются дороги по всем направлениям, поэтому плотность потока автотранспорта выше, чем в других регионах Европы, а значит, существует больший риск ДТП.
"Резюмируя, я не вижу никаких указаний на то, что австрийцы хуже в вождении машин", - отметил эксперт дорожного движения Грегор Бартль.
Общий коэффициент смертей в результате ДТП на 100 тыс. Населения в Австрии составляет 5,2, в то время как в среднем по Европе этот показатель равен 9. Для сравнения, в Африке он составляет 27.
Ранее УНН сообщал, что в итальянской провинции Агридженто результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Украины.
До этого украинец погиб в ДТП в Чехии.