За добу в Україні на СOVID-19 захворіло 66 дітей та 75 медиків

"За минулу добу в Україні захворіло 1158 осіб, з них 66 дітей та 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 266 людей, зафіксовано 29 летальних випадків. При цьому одужало 575 пацієнтів", - сказав міністр.

З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 83116 людей.

"З них 5779 дітей та 9335 медичних працівників. Загалом одужало за весь час пандемії 44935 пацієнтів, летальних випадків 1951", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 20 млн.