За сутки в Украине СOVID-19 заболело 66 детей и 75 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За последние сутки в Украине СOVID-19 заболело 66 детей и 75 медицинских работников. Всего с начала пандемии коронавирусную болезнь подтвердили у 5779 детей и 9335 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Украине заболело 1158 человек, из них 66 детей и 75 медицинских работников. Были госпитализированы 266 человек зафиксировано 29 летальных случаев. При этом выздоровели 575 пациентов", - сказал министр.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 83116 человек.
"Из них 5779 детей и 9335 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 44935 пациентов, летальных случаев 1951", - сообщил Степанов.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 20 млн.