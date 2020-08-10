За добу в Україні на СOVID-19 захворіло 65 дітей та 42 медичних працівники

"За минулу добу у нас захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 1 008 осіб, з них 65 дітей, а також 42 медичних працівники. Було госпіталізовано 202 особи, зафіксовано 25 летальних випадків, при цьому одужало 387 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 81 957 людей, з них 5 713 дітей, а також 9 260 медичних працівників. При цьому загалом одужало 44 359 пацієнтів, а летальних випадків 1 922", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - вчергове більше ніж тисяча.