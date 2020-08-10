За сутки в Украине СOVID-19 заболело 65 детей и 42 медицинских работника
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. За последние сутки в Украине СOVID-19 заболело 65 детей и 42 медицинских работника. Всего с начала пандемии коронавирусную болезнь подтвердили у 5713 детей и 9260 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки у нас заболело (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 1008 человек, из них 65 детей, а также 42 медицинских работника. Были госпитализированы 202 человека, зафиксировано 25 летальных случаев, при этом выздоровели 387 пациентов. В общем за все время пандемии в Украине заболело 81957 человек, из них 5713 детей, а также 9260 медицинских работников. При этом в целом выписаны 44359 пациентов, а летальных случаев 1922", - отметил он.
Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.