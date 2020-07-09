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За добу в Україні коронавірус виявили у 48 дітей та 56 медиків

За добу в Україні коронавірус виявили у 48 дітей та 56 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 810 осіб, з них 48 дітей та 56 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 810 осіб, з них 48 дітей та 56 медичних працівників. Було госпіталізовано 222 особи. Зафіксовано 21 летальний випадкок. При цьому одужало 665 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 51 224 людини, з них 3682 дитини, а також 7148 медичних працівників. При цьому загалом одужало 23 119 осіб та зафіксовано 1 327 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні вже 51,2 тис. випадків COVID-19, за добу – 810.

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