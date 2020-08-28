За добу в Україні коронавірус виявили у 112 дітей та 122 медиків

"За минулу добу захворіли 2 438 осіб, з них 112 дітей, а також 122 медичних працівників. Було госпіталізовано 497 людей. За останню добу в Україні зареєстровано 48 летальних випадків. При цьому одужало 866 пацієнтів", - сказав голова МОЗ.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.



