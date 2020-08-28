За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 112 детей и 122 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2 438 случаев коронавирусной болезни, из них 112 - у детей, а также 122 - у медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболели 2 438 человек, из них 112 детей, а также 122 медицинских работников. Были госпитализированы 497 человек. За последние сутки в Украине зарегистрировано 48 летальных случаев. При этом выздоровели 866 пациентов", - сказал глава Минздрава.
Напомним, в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.