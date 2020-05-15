За добу в Україні коронавірус підтвердили у 48 дітей та 142 медиків - МОЗ

"За минулу добу захворіли 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Було госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.