За добу в Україні коронавірус підтвердили у 48 дітей та 142 медиків - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулу добу в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусної хвороби, з них 48 дітей та 142 медики. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
"За минулу добу захворіли 483 особи, з них 48 дітей та 142 медпрацівники. Було госпіталізовано 168 осіб, зафіксовано 20 летальних випадків. При цьому одужало 330 пацієнтів", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.