За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 48 детей и 142 медиков - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавирусной болезни, из них 48 детей и 142 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
"За прошедшие сутки заболели 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Были госпитализированы 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.