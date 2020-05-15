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За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 48 детей и 142 медиков - Минздрав

Киев • УНН

 • 22547 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавирусной болезни, из них 48 детей и 142 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 48 детей и 142 медиков - Минздрав

"За прошедшие сутки заболели 483 человека, из них 48 детей и 142 медработника. Были госпитализированы 168 человек, зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.

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