За добу в Україні COVID-19 підтвердили у 71 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні за добу коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 71 дитини та 50 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу - ред.) захворіло 856 осіб, з них 71 дитина а також 50 медичних працівників. Було госпіталізовано 178 осіб. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків. При цьому 838 пацієнтів одужало", - зазначив Степанов.
З його слів, за весь час пандемії в Україні захворіла 61851 людина.
"З них 4400 дітей та 8153 медпрацівники. Загалом одужало 34000 пацієнтів, летальних випадків 1 551", - сказав міністр.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови, якою продовжив з 1 по 31 серпня 2020 року карантин по всій території України.