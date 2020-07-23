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За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 71 ребенка

За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 71 ребенка

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 71 ребенка и 50 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью - ред.) заболело 856 человек, из них 71 ребенок а также 50 медицинских работников. Были госпитализированы 178 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом 838 пациентов выздоровели", - отметил Степанов.

По его словам, за все время пандемии в Украине заболел 61851 человек.

"Из них 4400 детей и 8153 медработника. В общем выздоровели 34000 пациентов, летальных случаев 1551", - сказал министр.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины.

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