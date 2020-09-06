За добу в Україні COVID-19 підтвердили у 113 дітей та 105 медиків

"За минулу добу у нас в Україні захворіли 2107 осіб, з них 113 дітей, а також 105 медичних працівників. При цьому було госпіталізовано вчора 325 людей. Зафіксовано 35 летальних випадків. При цьому одужали 578 пацієнтів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 вересня зафіксовано вже 135894 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 2107.