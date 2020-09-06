За сутки в Украине COVID-19 подтвердили у 113 детей и 105 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2107 случаев коронавирусной болезни, из них 113 детей и 105 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки у нас в Украине заболели 2107 человек, из них 113 детей, а также 105 медицинских работников. При этом были госпитализированы вчера 325 человек. Зафиксировано 35 летальных случаев. При этом выздоровели 578 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на утро 6 сентября зафиксировано уже 135894 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 2107.