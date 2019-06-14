За добу в Києві втопилось щонайменше троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Протягом четверга, 13 червня, на водоймах міста Київ загинуло щонайменше троє осіб. Таку інформацію УНН повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Київ.
"За добу – три утоплення", - повідомили в Центрі ЕМД та МК.
Так, за інформацією Головного управління ДСНС України у Києві, 13 червня рятувальники дістали тіло чоловіка з озера "Урочище Довгий Лан".
Крім того, у ДСНС напередодні повідомили, що водолази в четвер дістали тіло чоловіка з річки Дніпро біля мосту Метро.
Як повідомляв УНН, в Україні з початку червня на водоймах потонуло вже 103 людини.