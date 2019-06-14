За сутки в Киеве утонули по меньшей мере три человека

"За сутки - три утопления", - сообщили в Центре ЭМП и МК.



Так, по информации Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, 13 июня спасатели достали тело мужчины из озера "Урочище Долгий Лан".



Кроме того, в ГСЧС накануне сообщили, что водолазы в четверг достали тело мужчины из реки Днепр возле моста Метро.



Как сообщал УНН, в Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 103 человека.