За сутки в Киеве утонули по меньшей мере три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В течение четверга, 13 июня, на водоемах города погибли по меньшей мере три человека. Такую информацию сообщили УНН в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.
"За сутки - три утопления", - сообщили в Центре ЭМП и МК.
Так, по информации Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, 13 июня спасатели достали тело мужчины из озера "Урочище Долгий Лан".
Кроме того, в ГСЧС накануне сообщили, что водолазы в четверг достали тело мужчины из реки Днепр возле моста Метро.
Как сообщал УНН, в Украине с начала июня на водоемах утонуло уже 103 человека.