За добу в Києві сталося понад 100 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За минулу добу в столиці сталася 101 дорожньо-транспортна пригода. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужбі патрульної поліції Києва, передає УНН.
"За 23 грудня 2019 року на столичну службу 102 надійшло 101 повідомлення про ДТП", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що у 10 автопригодах травмувалось 16 людей.
Нагадаємо, у Ніжині на Чернігівщині водій їхав на автомобілі заднім ходом і наїхав на пішохода, внаслідок чого останній помер у кареті швидкої.
Також УНН повідомляв, що вночі 22 грудня у Миколаєві відбулось лобове зіткнення двох автомобілів таксі, внаслідок якого постраждали водії обох автівок.
Крім цього стало відомо, що у Києві поліцейські повідомили чоловіку про підозру у вчиненні смертельної автопригоди на Брест-Литовському шосе.