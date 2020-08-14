За добу у ЗСУ зафіксовано близько пів сотні нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За минулу добу у Збройних силах України зафіксовано 47 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 14 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 385 осіб. Всього за час пандемії одужало — 743 особи, летальних випадків — 6”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 732 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 182 особи.
“За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.
Так, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 1,7 тисячі.