За сутки в ВСУ зафиксировано около полусотни новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 14 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 385 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 743 человека, летальных случаев - 6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 732 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 182 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Так, из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек.
Напомним, в Украине на 9:00 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.