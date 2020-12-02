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За добу у ЗСУ зафіксовано близько 150 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу у ЗСУ зафіксовано близько 150 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 7872 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Збройних Силах України за добу зафіксовано 149 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 02 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3039 осіб. Всього за час пандемії одужало — 7451 особа, летальних випадків — 26”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 457 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 65 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 149 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.

Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 20 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 129 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на 2 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Всього, за весь час пандемії в Україні захворіло — 758 264 особи, одужало — 369 054 особи та зафіксовано 12 717 летальних випадків.

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