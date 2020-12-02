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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 57505 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 111444 просмотра

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За сутки в ВСУ зафиксировано около 150 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в ВСУ зафиксировано около 150 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 7859 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 2 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3039 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 7451 человек, летальных исходов — 26”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 457 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 65 человек.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — добавляется в сообщении.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 20 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 129 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, на 2 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего, за все время пандемии в Украине заболело — 758 264 человека, выздоровели — 369 054 человека и зафиксировано 12 717 летальных случаев.

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