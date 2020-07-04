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За добу у Збройних силах України виявили ще 11 випадків COVID-19

За добу у Збройних силах України виявили ще 11 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 11 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.

“Станом на 10:00 4 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5”, — йдеться в повідомленні.

Також на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб.

“За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що з них, у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

“На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 7 осіб (Київська область — 3 військовослужбовця, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу — 914.

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