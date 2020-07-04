За сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили еще 11 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
"По состоянию на 10:00 4 июля в Вооруженных Силах Украины болеет 170 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 358 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Также в изоляции (в том числе самоизоляция) находится 478 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 75 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что из них, в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Житомирский военный госпиталь, Военно-медицинские клинические центры Южного и Западного региона - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
"На лечении в дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Киевская область - 3 военнослужащих, Винницкая и Одесская - по 1 военнослужащему, Волынская и Харьковская - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.