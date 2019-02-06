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23 березня, 12:58 • 166063 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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За добу у столиці від переохолодження постраждала одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. За останню добу у Києві від переохолодження постраждала одна людина. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"1 людина отримала переохолодження", - зазначила Вишневська.

Вона також додала, що, на щастя, ніхто обмороження не отримав.

Раніше УНН повідомляв, з початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини.

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок морозу в США вмирають бездомні та студенти.

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