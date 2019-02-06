За добу у столиці від переохолодження постраждала одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За останню добу у Києві від переохолодження постраждала одна людина. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"1 людина отримала переохолодження", - зазначила Вишневська.
Вона також додала, що, на щастя, ніхто обмороження не отримав.
Раніше УНН повідомляв, з початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок морозу в США вмирають бездомні та студенти.