За сутки в столице от переохлаждения пострадал один человек

"1 человек получил переохлаждение", - отметила Вишневская.



Она также добавила, что, к счастью, никто обморожения не получил.



Ранее УНН сообщал, с начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека.



Ранее сообщал, что в результате мороза в США умирают бездомные и студенты.