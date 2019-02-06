За сутки в столице от переохлаждения пострадал один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За последние сутки в Киеве от переохлаждения пострадал один человек. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"1 человек получил переохлаждение", - отметила Вишневская.
Она также добавила, что, к счастью, никто обморожения не получил.
Ранее УНН сообщал, с начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека.
Ранее сообщал, что в результате мороза в США умирают бездомные и студенты.