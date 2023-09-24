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За добу Сили оборони ліквідували близько 160 окупантів на Бахмутському напрямку

За добу Сили оборони ліквідували близько 160 окупантів на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українські військові за минулу добу ліквідувати 159 окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На Бахмутському напрямку за минулу добу 545 разів ворог обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем, відбулося 7 бойових зіткнень. Дещо зменшилося в порівнянні з попереднім днем.159 окупантів нам вдалося ліквідувати, окрім цього також знищили одну самохідну установку „Гіацинт-С“ та ствольну систему „Д-30“ 152 міліметри. Знищили два склади з боєприпасами”, — розповів Євлаш.

За його словами, ворог й надалі продовжує намагання відбити свої втрачені положення поблизу Кліщіївки та Андріївки, проте українським захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплюватися та продовжувати наступальні дії на південному фланзі.

“Зокрема маємо успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках. Там продовжуємо витісняти ворога та продовжуємо наступальні дії”, — сказав Євлаш.

Доповнення

Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов повідомляв, що нещодавня деокупація від росіян Кліщіївки виглядає так, ніби це дуже маленька ділянка землі, але це важливо, тому що селище розміщене на пагорбі, звідки відкривається вид на іншу місцевість.

Українські Національні Новини

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