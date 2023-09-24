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За сутки Силы обороны ликвидировали около 160 оккупантов на Бахмутском направлении

За сутки Силы обороны ликвидировали около 160 оккупантов на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 129302 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 159 оккупантов на Бахмутском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На Бахмутском направлении за минувшие сутки 545 раз враг обстреливал наши позиции из различных артиллерийских систем, произошло 7 боевых столкновений. Несколько уменьшилось в по сравнению с предыдущим днем.159 оккупантов нам удалось ликвидировать, кроме этого также уничтожили одну самоходную установку „Гиацинт-С“ и ствольную систему „Д-30“ 152 миллиметра. Уничтожили два склада с боеприпасами”, — рассказал Евлаш.

По его словам, враг и в дальнейшем продолжает попытки отбить свои утраченные положения вблизи Клещеевки и Андреевки, однако украинским защитникам удается отбивать эти атаки, закрепляться и продолжать наступательные действия на южном фланге.

“В частности имеем успехи на Бахмутском и Клищиевском направлениях. Там продолжаем вытеснять врага и продолжаем наступательные действия”, — сказал Евлаш.

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что недавняя деоккупация от россиян Клещеевки выглядит так, будто это очень маленький участок земли, но это важно, потому что поселок расположен на холме, откуда открывается вид на другую местность.

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