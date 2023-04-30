За добу російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти 27 разів обстріляли Херсонську область, випустили 135 снарядів, про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 27 обстрілів, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази", - повідомив Прокудін.
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Також голова Херсонської ОВА зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення", - написав він.
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Цієї ночі російські загарбники обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд.