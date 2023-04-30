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За сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонщину: один человек погиб

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли Херсонскую область, выпустили 135 снарядов, об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил – 27 обстрелов, выпустив 135 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 2 раза", - сообщил Прокудин.

Дополнение

Также председатель Херсонской ОГА отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения", - написал он.

Напомним

Этой ночью российские захватчики обстреляли город Никополь, что на Днепропетровщине, повреждено 7 частных домов, столько же хозяйственных построек.

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