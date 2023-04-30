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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 7 приватних будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Цієї ночі російські загарбники обстріляли місто Нікополь, що на Дніпропетровщині, пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Люди не постраждали. Але у місті пошкоджені 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплиця, мікроавтобус та легковий автомобіль. А ще лінія електропередач", - повідомив Лисак.

Доповнення

Також за інформацією голови Дніпропетровської ОВА, В інших районах області минулося без обстрілів.

Нагадаємо

Протягом минулого дня російські загарбники здійснили 17 обстрілів прикордонних громад Сумської області, було зафіксовано понад 170 вибухів.

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