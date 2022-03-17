За добу майже 4 тисячі людей евакуювалися з міст, де відбуваються бої
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Майже чотири тисячі людей за поточну добу змогли евакуюватися з міст, де наразі відбуваються бойові дії. Про це у своєму Telegram-каналі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пише УНН.
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Зазначається, що 3810 людей евакуйовано сьогодні гуманітарними коридорами.
Дві тисячі маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі.
Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську.
Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш.
Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя.
1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці.
До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.
Додамо
У Маріуполі рашисти зруйнували близько 80% житлового фонду міста. Понад 350 тисяч місцевих жителів продовжують ховатися у підвалах та бомбосховищах.