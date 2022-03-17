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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 3453 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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За добу майже 4 тисячі людей евакуювалися з міст, де відбуваються бої

За добу майже 4 тисячі людей евакуювалися з міст, де відбуваються бої

Київ • УНН

 • 85109 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Майже чотири тисячі людей за поточну добу змогли евакуюватися з міст, де наразі відбуваються бойові дії. Про це у своєму Telegram-каналі заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 3810 людей евакуйовано сьогодні гуманітарними коридорами.

Дві тисячі маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі.

Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську.

Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш.

Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя.

1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці.

До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.

Додамо

У Маріуполі рашисти зруйнували близько 80% житлового фонду міста. Понад 350 тисяч місцевих жителів продовжують ховатися у підвалах та бомбосховищах.

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