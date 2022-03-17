За сутки почти 4 тысяч человек эвакуировались из городов, где происходят бои
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Почти четыри тысячи человек за текущие сутки смогли эвакуироваться из городов, где сейчас происходят боевые действия. Об этом в своем Telegram-канале заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 3810 человек эвакуированы сегодня гуманитарными коридорами.
Две тысячи мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывается помощь. Много авто еще в пути.
Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске.
Завтра такие пункты начнут действовать в городе Мангуш.
Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда - в Запорожье.
1 810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки сейчас уже в безопасности.
В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов.
Добавим
В Мариуполе рашисты разрушили около 80% жилищного фонда города. Более 350 тысяч местных жителей продолжают прятаться в подвалах и бомбоубежищах.