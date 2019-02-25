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За добу помирає понад півтори тисячі українців - медик

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. За добу помирає 1600 українців, в тому числі внаслідок недоступної медичної допомоги. Про це заявила глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України, передає УНН.

"Щогодини помирає 67 наших співгромадян, за добу помирає – 1600, в тому числі внаслідок недоступної медичної допомоги… Є закони, які терміново потребують винесення на розгляд, які дозволять зберегти життя наших громадян", - зазначила Богомолець.

Зокрема, вона відзначила необхідність якнайшвидшого розгляду Закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також розблокування законів про загальнообов’язкове державне медичне страхування та про трансплантацію, яка зараз заблокована в Україні.

Нагадаємо, в Україну завезли ліків на понад 100 млн доларів.

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