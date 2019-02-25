За добу помирає понад півтори тисячі українців - медик

"Щогодини помирає 67 наших співгромадян, за добу помирає – 1600, в тому числі внаслідок недоступної медичної допомоги… Є закони, які терміново потребують винесення на розгляд, які дозволять зберегти життя наших громадян", - зазначила Богомолець.



Зокрема, вона відзначила необхідність якнайшвидшого розгляду Закону про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також розблокування законів про загальнообов’язкове державне медичне страхування та про трансплантацію, яка зараз заблокована в Україні.



Нагадаємо, в Україну завезли ліків на понад 100 млн доларів.