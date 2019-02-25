За сутки умирает более полутора тысяч украинцев - медик

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ... Есть законы, которые срочно нуждаются вынесения на рассмотрение, которые позволят сохранить жизни наших граждан", - отметила Богомолец.



В частности, она отметила необходимость скорейшего рассмотрения Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, а также разблокирование законов об общеобязательном государственном медицинском страховании и о трансплантации, которая сейчас заблокирована в Украине.



Напомним, в Украину завезли лекарств на более 100 млн долларов.