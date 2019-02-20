В Україну завезли ліків на понад 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні поточного року Україна імпортувала ліків на 113,6 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Основним постачальником ліків в Україну є Німеччина. Так, з цієї країни було імпортовано ліків на 19,6 млн дол.
Друге місце займає Індія з показником 9,8 млн дол.
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Франція посідає третє місце. Імпорт французьких ліків за підсумками січня цього року становив 9,5 млн дол.
З інших країн було завезено ліків на 74,6 млн дол.
Водночас, на експорт з початку року Україною було відправлено ліків на 8,8 млн дол.
Йдеться про експорт-імпорт лікарських засобів дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі.
Нагадаємо, як писав УНН, аптеки зловживають цінами на ліки в період епідемій.
Так, на жарознижувальних препаратах деякі аптеки накручують по 40% маржі, а ціни на анальгін різняться утричі.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків в Україні. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.
Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.
Проти законопроекту виступили мережевики. При цьому, дрібний і середній бізнес документ повністю підтримали. Сьогодні "аптечний закон" перебуває на доопрацюванні у його авторів.