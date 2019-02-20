В Украину завезли лекарств более чем 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В январе текущего года Украина импортировала лекарств на 113,6 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Основным поставщиком лекарств в Украину является Германия. Так, из этой страны было импортировано лекарств на 19,6 млн долл.
Второе место занимает Индия с показателем 9,8 млн долл.
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Франция занимает третье место. Импорт французских лекарств по итогам января этого года составил 9,5 млн долл.
Из других стран было завезено лекарств на 74,6 млн долл.
В то же время, на экспорт с начала года Украиной было отправлено лекарств на 8,8 млн долл.
Речь идет об экспорте-импорте лекарственных средств дозированных или фасованных для розничной торговли.
Напомним, как писал УНН, аптеки злоупотребляют ценами на лекарства в период эпидемий.
Так, на жаропонижающих препаратах некоторые аптеки накручивают по 40% маржи, а цены на анальгин разнятся в три раза.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств в Украине. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.
Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.
Против законопроекта выступили сетевики. При этом, мелкий и средний бизнес документ полностью поддержали. Сегодня "аптечный закон" находится на доработке у его авторов.