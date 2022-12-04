За добу окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину: є жертва та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вчора, 3 грудня, російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину – під удар потрапили житлові квартали, одна людина загинула, двоє дістали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області", – написав Янушевич.
Як зазначив голова ОВА, рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона – є влучання у приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста.
"Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", – додав Янушевич.
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