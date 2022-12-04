За сутки оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертва и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вчера, 3 декабря, российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область – под удар попали жилые кварталы, один человек погиб, двое получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
Детали
"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области", – написал Янушевич.
Как отметил глава ОВА, рашисты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона – есть попадания в частные и многоквартирные дома. Также повреждена и другая гражданская инфраструктура города.
"За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил Янушевич.
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