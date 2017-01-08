За добу на Хмельниччині рятувальники витягли з заметів 15 автівок

У “снігову пастку” потрапили 15 автомобілів з пасажирами. Так, рятувальникам вдалося витягнути зі снігу автомобіль “швидкої” який їхав на виклик до хворого у Шепетівському районі. А сьогодні вранці рятувальники транспортували службовим автомобілем породіллю з Красилівського району.

“Карета „швидкої“ застрягла в дорозі. Аби не гаяти часу, рятувальники відвезли жінку, яка мала народити, до лікарні”, — розповіли у відомстві.

Близько 8:30 рятувальникам вдалося витягнути з кювету пасажирський автобус з 12 людьми, який застряг поблизу села Богданівці.

Загалом, 7 січня і станом на 8:30 8 січня рятувальники ДСНС допомогли водіям 15 транспортних засобів.

Нагадаємо, в районі міського пляжу у Хмельницькому запрацював перший мобільний пункт обігріву.