За сутки в Хмельницкой области спасатели вытащили из заносов 15 автомобилей
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. За сутки 7-8 января в Хмельницкой области значительно ухудшились погодные условия. Снегопад, метель и ветер 12-25 м / сек привели к заносам на автодорогах области, рассказали корреспонденту УНН в пресс-службе ГосЧСУ в Хмельницкой области.
В "снежную ловушку" попали 15 автомобилей с пассажирами. Так, спасателям удалось вытащить из снега автомобиль "скорой", который ехал на вызов к больному в Шепетовском районе. А сегодня утром спасатели транспортировали служебным автомобилем роженицу с Красиловского района.
"Карета" скорой "застряла в дороге. Чтобы не терять времени, спасатели отвезли женщину, которая должна была родить, в больницу ", - рассказали в ведомстве.
Около 8:30 спасателям удалось вытащить из кювета пассажирский автобус с 12 людьми, который застрял вблизи села Богдановка.
В общем, 7 января и по состоянию на 8:30 8 января спасатели ГосЧС помогли водителям 15 транспортных средств.
Напомним, в районе городского пляжа в Хмельницком заработал первый мобильный пункт обогрева .