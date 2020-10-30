За добу на COVID-19 захворіло 378 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За минулу добу серед працівників системи внутрішніх справ зареєстрували 378 хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронців МВС, одужало — 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 31. Сьогодні, 30 жовтня, зафіксовано 378 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — повідомили в пресслужбі.
За даними пресслужби, найбільша кількість хворих — у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у Києві.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 30 жовтня зафіксовано вже 378 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8 тисяч.