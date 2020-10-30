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За добу на COVID-19 захворіло 378 правоохоронців

За добу на COVID-19 захворіло 378 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За минулу добу серед працівників системи внутрішніх справ зареєстрували 378 хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Від початку пандемії COVID-19 виявили у 12 541 правоохоронців МВС, одужало — 11 643 осіб, померло від коронавірусної хвороби — 31. Сьогодні, 30 жовтня, зафіксовано 378 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС”, — повідомили в пресслужбі.

За даними пресслужби, найбільша кількість хворих — у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій областях та у Києві.

Нагадаємо, в Україні на 8:35 30 жовтня зафіксовано вже 378 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8 тисяч

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