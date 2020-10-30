За сутки COVID-19 заболело 378 правоохранителей

"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 541 правоохранителей МВД, выздоровели - 11 643 человек, умерло от коронавирусной болезни - 31. Сегодня, 30 октября, зафиксировано 378 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, наибольшее количество больных - в Волынской, Хмельницкой, Запорожской областях и в Киеве.

Напомним, в Украине на 8:35 30 октября зафиксировано уже 378 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8 000.