За добу на COVID-19 в Україні захворіла 61 дитина і 41 медик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 61 дитина та 41 медичний працівник. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу (на COVID-19 - ред.) захворіло 836 осіб. З них 61 дитина, а також 41 медпрацівник. Було госпіталізовано 224 особи. Зафіксовано 15 летальних випадків", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 977 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 55 607 людей. З них 3967 дітей, а також 7540 медичних працівників”, - додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 28 131 людина, а летальних випадків 1427.
“За попередню добу загалом було здійснено 29 044 тестувань. Із них 13 675 досліджень методом ПЛР, а також 15 369 дослідження методом ІФА”, - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 836.