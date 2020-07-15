За сутки COVID-19 в Украине заболели 61 ребенок и 41 медик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 61 ребенок и 41 медицинский работник. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (на COVID-19 - ред.) заболело 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровели 977 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек. Из них 3967 детей, а также 7540 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выздоровело 28 131 человек, а летальных случаев 1427.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 29 044 тестирований. Из них 13 675 исследований методом ПЦР, а также 15 369 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836.